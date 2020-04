VALEO tiendra son assemblée générale à huis clos

(AOF) - Valeo a annoncé que son Assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) se tiendra à huis clos, hors la présence physique des actionnaires, le 25 juin 2020 à 14h au siège social de la Société. Celle-ci sera retransmise en intégralité, en direct et en différé, sur le site internet du groupe. Chaque actionnaire a la faculté de poser des questions écrites sur les sujets qui relèvent de l'Assemblée Générale au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée Générale.

Les actionnaires de Valeo sont invités à voter par correspondance ou en ligne (via le site de vote sécurisé Votaccess ou via le formulaire de vote papier) ou à donner pouvoir au Président de l'Assemblée.

Lors de cette Assemblée, il sera notamment proposé aux actionnaires d'approuver les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019, d'affecter le résultat de cet exercice ainsi que de verser un dividende de 0,20 euro par action ayant droit au dividende.

En cas d'approbation du dividende, celui-ci sera détaché de l'action le 29 juin 2020, avec une date de référence (record date) fixée au 30 juin 2020 et mis en paiement le 1er juillet 2020.

