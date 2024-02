Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Valéo : teste 11,1E et bondit de +5% vers 11,7E information fournie par Cercle Finance • 08/02/2024 à 13:52









(CercleFinance.com) - Serait-ce la sortie du purgatoire pour les équipementiers automobiles au moment où une nouvelle glissade semblait s'enclencher ?

Au lendemain d'un plancher à 11,1E qui validait un signal baissier sous 11,45E (le titre chutait de -23% depuis le 1er janvier et de -50% depuis le 27 juillet dernier), Valéo prend à contrepied les vendeurs à découvert avec un bond de +5% vers 11,7E.

Ce phénomène de cassure/réintégration est un grand classique et pourrait simplement retarder l'échéance de 24 ou 48H (risque de retracement des 10,50E, plancher du 18 mars 2020): Valéo reste dans un trend négatif sous les 12E.







