(CercleFinance.com) - Valéo tente d'effacer la résistance des 25,6E du 17 août mais le seuil décisif sera 25,92E (l'ex-'gap' baissier du 25 février), testé les 12 et 18 août (sinon, signal prématuré). En cas de succès, la route des 26,5E (plancher du 10 février) puis des 28,4E (zénith du 12 février et ex-'gap' du 28 janvier) serait ouverte.

Valeurs associées VALEO Euronext Paris +1.75%