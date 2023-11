Valeo : Tecnobus reprendra le site de Ferentino en Italie

(AOF) - Conformément à l’accord signé par les deux groupes, Tecnobus reprendra le site de Ferentino de Valeo avant la fin de l’année. Le groupe français est présent à Ferentino depuis 1974 où il produit des technologies pour la gestion thermique des véhicules, et en particulier des unités de climatisation (HVAC), pour les constructeurs italiens. Cependant, avec l’accélération de l’électrification, l’activité du site a lentement diminué car les constructeurs se concentrent désormais sur les véhicules électriques qui n’utilisent pas les systèmes produits sur le site.

Le fabricant italien de minibus électriques, déjà présent à Ferentino, "cherche à développer ses capacités industrielles pour soutenir l'augmentation rapide de sa production".

"Afin d'être en mesure de démarrer rapidement les nouvelles lignes de production, Tecnobus entend s'appuyer sur les capacités industrielles existantes ainsi que sur les compétences des 55 salariés, qui se verront tous proposer des postes", précise Valeo. Cette acquisition fait partie d'un plan d'investissement plus vaste de 30 millions d'euros. Tecnobus a l'intention de poursuivre le développement des infrastructures existantes et de recruter plus de 100 personnes.