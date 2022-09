Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valéo: se redresse vers 19,2E, 19,95E à suivre ? information fournie par Cercle Finance • 02/09/2022 à 15:10









(CercleFinance.com) - Valéo se redresse vers 19,2E et semble bien parti pour combler le 'gap' des 19,95E du 19/08, l'objectif suivant reste le retracement du zénith des 21,5E du 8 juin puis 3 et 12 août.

Valéo pourrait ensuite tenter de combler le 'gap' des 23,9E du 28 janvier.





Valeurs associées VALEO Euronext Paris +3.79%