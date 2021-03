Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valéo : se hisse de nouveau au contact des 32E Cercle Finance • 17/03/2021 à 18:53









(CercleFinance.com) - Valéo se hisse de nouveau au contact des 32E (ex-zénith du 21/01), effaçant le récent palier des 31,3E : le titre devrait poursuivre son ascension en direction des 33,2E (ex-zénith du 5 février) puis 33,8E (ex-zénith du 1er décembre 2020).

Valeurs associées VALEO Euronext Paris +4.56%