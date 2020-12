Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valéo : se hisse au contact des 32E, repasse positif sur 2020 Cercle Finance • 14/12/2020 à 10:59









(CercleFinance.com) - Valéo se hisse au contact des 32E et semble bien parti pour retracer le récent sommet des 34E, avec un second objectif plus lointain de 35,1E

Valeurs associées VALEO Euronext Paris +5.13%