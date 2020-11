Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valéo : ricoche sous 31,48E Cercle Finance • 12/11/2020 à 10:30









(CercleFinance.com) - Valéo ricoche sous 31,48E et ne capitalise pas à 100% sur le signal haussier validé par le franchissement de la grosse résistance des 30E des 14 et 15 septembre. Le titre retombe en effet vers 29,9E et devra préserver les 28E sous peine d'alimenter le soupçon d'un 'bear trap' sous 31,5E... au lieu de fuser en direction de 34,5E

Valeurs associées VALEO Euronext Paris -4.21%