Valeo: retour aux bénéfices en 2021

(CercleFinance.com) - Valeo publie au titre de 2021 un résultat net part du groupe de 175 millions d'euros, contre une perte de 1,09 milliard l'année précédente, et une marge opérationnelle (avec quote-part des sociétés mises en équivalence) améliorée de 6,6 points à 2,6%.



Conformément aux données préliminaires de fin janvier, l'équipementier automobile a réalisé un cash-flow libre de 292 millions d'euros et une marge d'EBITDA de 13,4% pour un chiffre d'affaires en croissance de 5% à près de 17,3 milliards d'euros (+6% en organique).



Valeo proposera une augmentation de 17% du dividende par action à 0,35 euro. Pour 2022, il vise un cash-flow libre d'environ 320 millions d'euros, une marge opérationnelle entre 3,2 et 3,7%, une marge d'EBITDA entre 11,8 et 12,3%, ainsi qu'un CA entre 19,2 et 20 milliards.





