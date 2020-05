Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valéo : retombe sous puis sur les 20E Cercle Finance • 07/05/2020 à 17:50









(CercleFinance.com) - Valéo retombe sous 20E (19,76E au plus bas) puis en termine juste au-dessus des 20E: le principal support dynamique reste l'oblique issue du plancher des 10,5E du 18 mars et qui gravite désormais vers 17E. En cas de poursuite de la hausse, la principale résistance demeure l'ex-plancher des 23,5E du début décembre 2018 à fin août 2019.

Valeurs associées VALEO Euronext Paris -4.07%