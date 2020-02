Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valeo : résultat net part du groupe de 313 ME en 2019 Cercle Finance • 20/02/2020 à 18:10









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 19 244 millions d'euros, en croissance de 1 % par rapport à 2018. Il est stable à périmètre et taux de change constants. Le chiffre d'affaires première monte s'établit à 16 122 millions d'euros, stable à périmètre et taux de change constants. La marge opérationnelle ressort à 5,8 % du chiffre d'affaires hors impact de la grève chez General Motors. Elle est en ligne avec la guidance publiée en octobre 2019 L'EBITDA s'établit à 2 496 millions d'euros, soit 12,8 % du chiffre d'affaires. Hors éléments non récurrents, il ressort à 2 551 millions d'euros, soit 13,2 % du chiffre d'affaires. La génération de cash flow libre s'élève à 519 millions d'euros. Le résultat net part du groupe est en repli de -43% à 313 ME. Le Groupe s'attend pour 2020 à une poursuite de l'augmentation de l'EBITDA et une amélioration de la marge opérationnelle hors quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence (en % du chiffre d'affaires) et une génération significative de cash flow libre.

Valeurs associées VALEO Euronext Paris 0.00%