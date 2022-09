Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valeo: renouvellement du plan d'actionnariat salarié information fournie par Cercle Finance • 19/09/2022 à 09:28









(CercleFinance.com) - Valeo a annoncé lundi le renouvellement de son offre de souscription d'actions réservée aux salariés, qui va leur permettre de souscrire à un maximum de 1,2 millions d'actions.



L'opération, qui doit être proposée à environ 90.000 salariés ayant une ancienneté d'au moins trois mois au sein de 20 pays, vise à les associer aux résultats et au développement du groupe, notamment dans le cadre du lancement, en début d'année, du nouveau plan stratégique.



Dans un communiqué, Valeo précise que le prix de souscription du plan d'actionnariat a été fixé à 15,17 euros, un niveau correspondant à la moyenne des cours d'ouverture de l'action sur les 20 dernière séances de Bourse, après application d'une décote de 20%.



Les bénéficiaires pourront y souscrire jusqu'au 7 octobre inclus.



L'augmentation du capital et la livraison des actions devraient intervenir le 17 novembre, sur la même ligne de cotation que les actions existantes.





