Valeo et Mahindra Racing annoncent la conclusion d'un partenariat technologique stratégique dans le cadre du championnat du monde de Formula E. Déjà fournisseur des groupes motopropulseurs électriques équipant les véhicules de série de Mahindra & Mahindra, l'équipementier automobile français étend ainsi sa collaboration avec le constructeur indien au sport automobile, en devenant partenaire officiel Performance et Ingénierie de Mahindra Racing.

Cet accord intervient alors que l'écurie se prépare à l'arrivée de la quatrième génération de monoplaces électriques (GEN4). Valeo mettra à profit son expertise en ingénierie et en électrification pour accompagner le développement et l'optimisation des groupes motopropulseurs électriques de l'équipe.

Ce rapprochement vise à favoriser les synergies entre les technologies développées pour les véhicules de série et celles destinées à la compétition, avec pour objectifs communs l'innovation et l'amélioration des performances.