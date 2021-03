Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valéo : remonte vers 29,8E, 'gap' baissier à 30,17E à combler Cercle Finance • 03/03/2021 à 11:50









(CercleFinance.com) - Valéo remonte vers 29,8E, invalidant le signal baissier apparu sous 29,5E le 25 février, avec un gros 'gap' de rupture sous 30,17E, ce qui donnait beaucoup de crédibilité au scénario baissier en direction des 25E (ex-plancher du 30/10/2020) par report d'amplitude. C'est potentiellement un 'bear trap' mais pas de certitude en la matière, à moins de refranchir en force les 30E, ex-plancher du 12 au 29/01/2021.

Valeurs associées VALEO Euronext Paris +4.21%