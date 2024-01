Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Valéo : refranchit l2E, après rebond in extremis sur 11,45E information fournie par Cercle Finance • 23/01/2024 à 12:20









(CercleFinance.com) - Valéo refranchit en force les 12E après le re-test du plancher majeur des 11,53E du 26 octobre dernier.

Valéo a cependant eu très chaud car le cours s'est enfoncé jusque vers 11,45E et semblait bien parti pour retracer les 10,89E du 18 mars 2020.

Un 'W' haussier se met donc en place mais il faudrait pour le confirmer parvenir à refranchir 14,3E (résistance testée mi-décembre 2023).







