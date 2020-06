Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valéo : rechute vers 22,65E après mauvais chiffre ventes auto Cercle Finance • 17/06/2020 à 17:04









(CercleFinance.com) - Valéo échoue à plusieurs reprises sous 24,5/24,6E et rechute vers 22,65E après de bien mauvais chiffre de ventes automobiles au mois de mai (-52,2% en Europe). Le cours revient au niveau de la clôture du 15 juin (22,97E), une séance marquée par un spectaculaire rebond sur 19,35E (Valéo comblant le 'gap' des 19,62E du 25 mai). Globalement, le titre reste prisonnier d'un corridor 21,4E/24,6E depuis le 26 mai.

Valeurs associées VALEO Euronext Paris -4.65%