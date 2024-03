Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Valéo : rechute sous les 11E, les 10,5E en vue information fournie par Cercle Finance • 20/03/2024 à 12:09









(CercleFinance.com) - Valéo rechute sous les 11E et se rapproche du principal support moyen terme qui n'est autre que le plancher annuel des 10,5E testé les 20 et 25 février puis 1er mars... mais également le plus bas historique du 18 mars 2020.

En cas de rupture, le prochain support coïnciderait avec le support oblique long terme qui gravite vers 10,00E





Valeurs associées VALEO Euronext Paris -2.95%