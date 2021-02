Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valéo : rechute de -5% vers 30,6E Cercle Finance • 22/02/2021 à 11:30









(CercleFinance.com) - Valéo rechute de -5% vers 30,6E et dessine l'ébauche d'un 'M' baissier sous 33,8E le 1er décembre puis 33,5E autour du 8 février. Le scénario baissier ne serai validé que par la cassure des 30E, le support du 11 puis du 25 au 30 janvier, avec les 26,3E puis les 25E (plancher du 30 octobre, du 1er septembre et du 24 août) en ligne de mire.

Valeurs associées VALEO Euronext Paris -4.63%