(CercleFinance.com) -Valéo rebondit résolument sur les 12E et se donne un peu d'air en renouant avec l'ex-support des 12,5E du 5 décembre dernier.

Le titre s'épargne ainsi le retracement du plancher majeur des 11,66E du 26 octobre dernier.





Valeurs associées VALEO Euronext Paris +3.17%