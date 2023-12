Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valeo: réalise son premier hackathon axé sur l'IA information fournie par Cercle Finance • 01/12/2023 à 11:22









(CercleFinance.com) - Valeo a réalisé son premier hackathon axé sur l'Intelligence Artificielle (IA) Générative.



Cet événement stratégique avait pour objectif de résoudre un défi concret et actuel dans le monde de l'entreprise et était organisé en collaboration avec Artefact, société française spécialisée dans le déploiement de technologies d'IA et de solutions data avancées, et Google Cloud qui propose une infrastructure et une offre technologique dédiée à l'IA générative.



Pendant 3 jours, 16 équipes, soit plus de 120 collaborateurs, ont été accompagnées par les équipes de Data Scientists d'Artefact ainsi que par des experts de Google Cloud afin de construire ensemble des solutions permettant de transformer l'IA Générative en solutions concrètes pour Valeo.



Les lauréats de cette première édition sont: 1er prix: “Manufacturing maintenance: Troubleshooting powered by AI” 2ème prix: “Chat with Data Sheets” 3ème prix: “AI powered Requirements Analysis Tool”.



' Je suis convaincu de l'intérêt de s'appuyer sur l'intelligence artificielle générative pour optimiser l'efficience de nos modes de fonctionnement, de nos technologies en cours de développement et de nos capacités industrielles. ' a déclaré Christophe Périllat, CEO de Valeo.





