Valeo : réaction aux mesures du gouvernement

(CercleFinance.com) - Valeo se félicite ce soir des mesures annoncées par le gouvernement dans le cadre du plan de relance automobile. ' La France héberge pour Valeo des sites industriels leaders mondiaux dans ses métiers de la propulsion électrique, de l'électronique de puissance, de la thermique (refroidissement des batteries et climatisation d'habitacle), ou encore de l'éclairage. 76% de la production française de Valeo sont destinés à l'export ' indique Valeo. Le groupe estime que les mesures annoncées par le Gouvernement vont renforcer le positionnement de Valeo en France, notamment en permettant de renforcer la localisation de lignes de production des moteurs électriques 48V. ' Au travers de la création d'un fonds d'innovation doté de 150 millions E par an, le Gouvernement permet de soutenir l'ancrage local de développements technologiques futurs de Valeo ' indique le groupe.

Valeurs associées VALEO Euronext Paris 0.00%