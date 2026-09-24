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Valeo produira ses moteurs de drones à Sainte-Florine
information fournie par Reuters 24/09/2026 à 08:33
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Valeo VLOF.PA a annoncé jeudi qu'il produira des moteurs électriques de drones dans son usine de Sainte-Florine (Haute-Loire), un site fondé en 1964 qui poursuit ainsi sa mue des composants pour motorisations thermiques vers des activités pour l'électrification.

L'équipementier automobile français avait annoncé en juillet avoir été sélectionné par l'entreprise de technologies de défense Harmattan AI pour développer et produire un moteur électrique de drones "souverain" en France, nouvel exemple de synergies entre l'automobile et la défense.

La production de ce moteur, qui fonctionnera sans terres rares lourdes, doit commencer début 2027.

(Reportage Gilles Guillaume, édité par Jean-Stéphane Brosse)

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