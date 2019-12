Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valeo présente ses objectifs sur la période 2020 / 2022 Cercle Finance • 09/12/2019 à 18:17









(CercleFinance.com) - Lors de la journée investisseurs du 10 décembre, les membres de la Direction de Valeo présenteront leurs objectifs. Le Groupe vise sur la période 2020 / 2022, une croissance organique de son chiffre d'affaires de 5 points environ au-delà de celle de la production automobile mondiale. Le Groupe devrait bénéficier de sa croissance organique et de l'optimisation de ses coûts de recherche et développement et de ses investissements grâce à l'exploitation de ses plateformes technologiques. Valeo compte ainsi améliorer sa profitabilité et porter sa marge d'EBITDA à plus de 15 % de son chiffre d'affaires en 2022, à comparer au taux de marge d'EBITDA de 12,6 % en 2018. 'Grâce à l'augmentation attendue de l'EBITDA assortie d'une gestion stricte de ses investissements, Valeo ambitionne d'accroître sa génération de cash flow libre sur la période 2020-2022, à un niveau compris entre 1,3 et 1,5 milliard d'euros, équivalent à un doublement par rapport à la période 2017-2019 ' indique le groupe. Valeo présentera également les nouveaux objectifs de sa co-entreprise Valeo Siemens eAutomotive (VSeA) dans le domaine de l'électrification ' Haut Voltage '. Le groupe vise un chiffre d'affaires de 1,4 milliard d'euros en 2022, supérieur à 2 milliards d'euros en 2024, un EBITDA à 8% du chiffre d'affaires en 2022, supérieure à 12 % en 2024 et un cash flow libre à l'équilibre en 2022.

Valeurs associées VALEO Euronext Paris 0.00%