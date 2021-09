Valeo : présente plusieurs innovations au salon de Munich

(CercleFinance.com) - Valeo présente plusieurs innovations majeures au salon IAA Mobility 2021 de Munich du 7 au 12 septembre.

Valeo a ainsi développé un purificateur d'air à rayons ultraviolets pour autobus et autocars. Il élimine plus de 95% des virus, microbes et bactéries.

Pour les voitures, Valeo a conçu des filtres à air à haute efficacité qui bloquent 96% des allergènes et 99,4% des virus, dont le coronavirus. Une voiture neuve sur deux en sera équipée d'ici cinq ans.

Valeo a mis au point un appareil de détection des signes vitaux, capable d'évaluer les risques de santé et de présumer, notamment, en moins de deux minutes et sans aucun contact, si une personne a le Covid ou non.

Valeo présentera ainsi un système permettant à une voiture d'aller se garer seule dans un parking (Automated Valet Parking).

Valeo présentera aussi son prototype de voiture autonome Valeo Drive4U. Il roulera sur route ouverte à Munich et atteindra le niveau 4 d'autonomie en étant uniquement équipé de capteurs Valeo.

Le groupe présente enfin des nouveaux systèmes d'éclairage intelligents qui deviennent de véritables assistants de conduite.