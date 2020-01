Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valeo : présentation d'un droïde de livraison à Las Vegas Cercle Finance • 06/01/2020 à 08:03









(CercleFinance.com) - Valeo annonce la présentation, à l'occasion du CES 2020 de Las Vegas, d'un prototype de droïde de livraison électrique et autonome, Valeo eDeliver4U, développé en partenariat avec Meituan Dianping, la première plate-forme d'e-commerce pour les services en Chine. Ce droïde, capable de livrer jusqu'à 17 repas par trajet, peut se déplacer à environ 12 km/h, de manière autonome en milieu urbain, dense et complexe, sans générer aucune émission polluante. Le prototype dispose d'une autonomie d'environ 100 km. 'L'autonomie et la propulsion électrique sont assurées par des technologies de Valeo, toutes déjà produites en grande série et répondant aux normes de l'automobile, garantissant ainsi un haut niveau de sécurité', souligne l'équipementier automobile français.

