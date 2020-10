Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valeo prépare la succession d'Aschenbroich en nommant un futur DG Reuters • 27/10/2020 à 19:26









PARIS, 27 octobre (Reuters) - Valeo VLOF.PA a annoncé mardi la nomination en janvier 2022 d'un directeur général, Christophe Périllat, afin de préparer la succession de l'actuel PDG, Jacques Aschenbroich, qui conservera la présidence de l'équipementier automobile jusqu'à la fin de son mandat en mai 2023. Afin de se préparer à ses futures fonctions de DG, Christophe Périllat, un X-Mines qui occupait jusqu'à présent le poste de directeur des opérations de Valeo, a été nommé ce jour directeur général adjoint. Valeo a également annoncé mardi un chiffre d'affaires consolidé de 4,4 milliards d'euros au troisième trimestre, en baisse de 6% à périmètre et taux de change constants, et revu à la hausse ses objectifs financiers. L'équipementier automobile, spécialiste de l'hybridation légère et des aides à la conduite, table désormais pour le second semestre sur une marge d'Ebitda supérieure à 12% et sur une génération de cash-flow libre supérieure à 600 millions d'euros contre respectivement environ 10% et plus de 400 millions auparavant. (Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées VALEO Euronext Paris -2.02%