Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valéo: plongeon de -12% vers 15,75E information fournie par Cercle Finance • 23/09/2022 à 16:44









(CercleFinance.com) - Valéo subit un plongeon de -12% vers 15,75E, ce qui rapproche le cours du support des 15,5E du 28 mars dernier : la dynamique baissière semble préfigurer un retracement du plancher annuel des 14/13,8E du 8 mars dernier.





Valeurs associées VALEO Euronext Paris -10.34%