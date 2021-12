Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valéo : piétine un peu sous les 27E information fournie par Cercle Finance • 31/12/2021 à 12:03









(CercleFinance.com) - Valéo piétine un peu sous les 27E et tente de ressortir de sa dynamique baissière depuis le test du plancher des 20,9E du 21 octobre.

La figure (très belle ébauche d'E/T/E inversée) deviendrait haussière au-delà des 29,43E avec les 33,6E en ligne de mire.





Valeurs associées VALEO Euronext Paris +1.60%