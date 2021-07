Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valeo : peu de réaction après l'analyse de Berenberg information fournie par Cercle Finance • 26/07/2021 à 17:32









(CercleFinance.com) - Berenberg a ramené lundi son objectif de cours sur Valeo de 39 à 35 euros, tout en réitérant sa recommandation d'achat sur le titre. Dans une note de recherche, le courtier allemand fait remarquer que l'équipementier automobile français a significativement sous-performé son secteur cette année, un retard qu'il explique, entre autres, par la forte dépendance du groupe au secteur des semi-conducteurs et à la remontée des prix des matières premières. Berenberg estime toutefois que la solide 'exécution' du groupe français sur le premier semestre ainsi que le maintien de ses objectifs annuels devraient apaiser, du moins en partie, les inquiétudes des investisseurs.

Valeurs associées VALEO Euronext Paris 0.00%