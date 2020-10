Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valeo : perspectives favorables malgré la chute du CA (-6%) Cercle Finance • 27/10/2020 à 18:15









(CercleFinance.com) - Valeo a enregistré un CA consolidé de 4,4 milliards d'euros au 3e trimestre, en baisse de 6% à périmètre et taux de change constants. Lors du 3e trimestre, la production automobile mondiale du groupe a connu un fort rebond par rapport à celle du 1er semestre. En variation annuelle, la production automobile est en baisse de 5 % au 3e trimestre contre -35 % au 1er semestre. Malgré une production automobile perturbée par la crise sanitaire, Valeo conserve une répartition équilibrée de ses activités entre les principales régions de production automobile et les principaux clients constructeurs. Sur l'année 2020, le Groupe confirme son objectif d'une surperformance d'environ 5 points au-delà de la production automobile et révise ses perspectives financières à la hausse au 2nd semestre avec une marge une marge d'EBITDA supérieure à 12 % du chiffre d'affaires (vs ' environ 10 % du chiffre d'affaires ') et un cash-flow libre supérieur à 600 millions d'euros (vs ' supérieur à 400 millions d'euros ')

