Valeo : pénalisé par une analyse négative

(CercleFinance.com) - Le titre est en forte baisse à la Bourse de Paris (-2%). Oddo estime que les objectifs 2022 restent éloignés des ambitions précédentes et semblent confirmer la difficulté croissante d'allier technologie et performance financière. ' Le rebond boursier du S2 nous semble difficilement justifiable par les fondamentaux qui vont rester tendus (Oddo BHF 13% en deçà des attentes en 2020) et nous confortent dans l'idée que la valorisation du titre est aujourd'hui excessive ' explique le bureau d'analyses. Oddo confirme son opinion Alléger sur le titre et son objectif de 25 E.

Valeurs associées VALEO Euronext Paris 0.00%