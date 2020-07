Valeo : Oddo confirme son conseil après les semestriels

(CercleFinance.com) - Oddo estime que le groupe a publié des résultats sur le 1er semestre 2020 nettement inférieurs au consensus (EBIT/ FCF) qui conforte le bureau d'analyses dans sa prudence sur le titre dont la valorisation (PE 21 20x) lui semble largement déconnectée des fondamentaux.

' Au-delà de 2020, les importantes charges exceptionnelles/dépréciations passées au S1 20 (622 ME) et les commentaires du management semblent éloigner tout espoir de reprise significative à moyen terme et de retour aux niveaux de rentabilité passés ' indique Oddo.

Suite à cette publication, les analystes maintiennent leur opinion Alléger et leur objectif de cours à 18 E.

En termes de perspectives, le groupe a indiqué se baser sur une production à -10% sur le 2ème semestre (Oddo à -8%e) et viser une surperformance dans toutes les régions, un EBITDA à environ 10% du CA (contre un consensus d'environ 13%e) et un FCF hors frais financiers supérieur à 400 ME.

' Au-delà de 2020, le montant des charges passées au cours de ce semestre (622 ME au global dont 457 ME au niveau de l'EBIT) reflète une vue plus pessimiste sur les années à venir (pas de retour à la production 2019 avant 2023) ' rajoute Oddo.