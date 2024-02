Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Valeo: obtient une certification ISO en cyber-sécurité auto information fournie par Cercle Finance • 01/02/2024 à 15:48









(CercleFinance.com) - Valeo annonce avoir reçu la certification dite 'ISO/SAE 21434'. Délivrée par l'UTAC (l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle), cette certification fait référence en matière de cyber-sécurité dans le domaine automobile.



Internationalement reconnue, elle est valable pour l'ensemble des activités du groupe dans le monde.



' Elle couvre la gestion des risques de cyber-sécurité sur tout le cycle de vie de nos produits, dont la maintenance et la sortie du marché des systèmes embarqués dans les véhicules ', précise Edouard de Pirey, directeur exécutif Finances et Systèmes d'informations de Valeo.







