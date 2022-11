Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valeo: obligation de finance responsable placée avec succès information fournie par Cercle Finance • 23/11/2022 à 09:50









(CercleFinance.com) - Valeo a annoncé mercredi avoir placé avec succès son émission obligataire indexée sur un objectif de développement durable pour un montant de 750 millions d'euros à échéance mai 2027



L'équipementier automobile dit avoir procédé hier au placement de ces nouvelles obligations, qui affichent une maturité de quatre ans et demi avec un coupon de 5,375%.



Ces obligations - émises dans le cadre du nouvel outil de finance responsable 'Green and Sustainability-Linked Financing Framework' défini l'an dernier - serviront à financer les besoins généraux de l'entreprise.



Pour mémoire, Valeo s'est engagé à la neutralité carbone en 2050, avec un objectif intermédiaire de réduction de ses émissions de 45% en 2030 par rapport à 2019.



Le groupe compte pour cela développer un portefeuille de technologies favorisant une mobilité décarbonée, en particulier dans l'électrification des véhicules, un domaine dans lequel il est aujourd'hui numéro un mondial.





