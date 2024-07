Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Valeo: objectifs de marges et de cash flow réaffirmés information fournie par Cercle Finance • 25/07/2024 à 18:51









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires total du 1er semestre s'élève à 11 117 millions d'euros, en baisse de 1 % par rapport à la même période en 2023.



Le chiffre d'affaires première monte est en baisse de 1 % à périmètre et taux de change constants. Celui sur le marché du remplacement est en hausse de 5 % à périmètre et taux de change constants.



L'EBITDA s'établit à 1 383 millions d'euros soit 12,4 % du chiffre d'affaires, en hausse de 0,8 point par rapport à la même période en 2023, en ligne avec la guidance 2024 (comprise entre 12,1 % et 13,1 % du chiffre d'affaires).



La marge opérationnelle hors quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence s'élève à 445 millions d'euros, soit 4,0 % du chiffre d'affaires en hausse de 0,8 point par rapport à la même période en 2023.



Le résultat opérationnel s'élève à 399 millions d'euros. Le résultat net part du Groupe s'élève à 141 millions d'euros. Au premier semestre, la génération de cash flow libre est de 121 millions d'euros, en ligne avec l'objectif de cash flow libre de 350 millions d'euros en 2024.



Les prises de commandes ressortent à 9,1 milliards d'euros du fait de reports de projets au second semestre.



'Pour les objectifs 2024 et 2025 : les objectifs de chiffres d'affaires ajustés prenant en compte les dynamiques de marché, les objectifs de marges et de cash flow libre sont réaffirmés, soutenus par les mesures de réduction de coûts' indique le groupe.





