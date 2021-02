Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valeo : objectif de neutralité carbone en 2050 Cercle Finance • 04/02/2021 à 09:32









(CercleFinance.com) - Valeo indique s'engager à la neutralité carbone en 2050 sur l'ensemble de ses activités opérationnelles et de son approvisionnement auprès de ses fournisseurs dans le monde, et la neutralité carbone complète en Europe. Les émissions de l'équipementier automobile baisseront de 45% par rapport à 2019, dès 2030, sur l'ensemble de sa chaine de valeur, en intégrant ses fournisseurs, ses activités opérationnelles et l'utilisation finale de ses produits. Valeo est en outre signataire de la campagne 'Business Ambition for 1.5°C', qui rassemble les entreprises s'engageant pour la neutralité carbone à 2050 en utilisant le cadre strict du référentiel Science Based Targets initiative.

