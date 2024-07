Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Valéo : nouveau plus bas historique à 9,48E, objectif 9E information fournie par Cercle Finance • 19/07/2024 à 14:30









(CercleFinance.com) - Valéo rechute sous les 10E et enfonce coup sur coup le plancher des 9,75E du 9 juillet, puis le plancher annuel et historique des 9,68E du 14 juin.

Une sortie 'par le bas' du corridor 10,4/9,7E est actée et cette rupture valide un objectif de 9E.







Valeurs associées VALEO 9,52 EUR Euronext Paris -6,05%