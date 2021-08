Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valeo : Moody's relève sa perspective de négative à stable information fournie par Cercle Finance • 30/08/2021 à 15:55









(CercleFinance.com) - Moody's Investors Service a annoncé lundi avoir relevé de 'négative' à 'stable' la perspective associée à la note de crédit de Valeo qui est, elle, confirmée à 'Baa3'. L'agence de notation dit prendre acte de l'amélioration des paramètres financiers de l'équipementier automobile suite à la crise du coronavirus, notamment en ce qui concerne sa rentabilité, sa génération de trésorerie et son désendettement. Dans son communiqué, Moody's dit anticiper une hausse de 7% du marché automobile mondial en 2021, avant un ralentissement de la croissance à +6,1% en 2022, une décélération qui devrait se confirmer par la suite. 'La demande future de véhicules pourrait se révéler plus faible que nos estimations', avertit Moody's, qui redoute que l'environnement déjà concurrentiel du secteur automobile s'intensifie encore, avec des vents contraires plus importants que prévu pour Valeo. Sa note court terme de Moody's se trouve quant à elle confirmée à Prime-3 (P-3).

Valeurs associées VALEO Euronext Paris -1.08%