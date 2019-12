Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valeo : lourdement sanctionné pour ses objectifs 2020-22 Cercle Finance • 10/12/2019 à 15:33









(CercleFinance.com) - Valeo dévisse de plus de 8% et fait ainsi figure de lanterne rouge du CAC40, délaissé après la présentation par l'équipementier automobile de ses objectifs pour la période 2020-22, à l'occasion de sa journée investisseurs de ce jour. Le groupe vise une croissance organique de son chiffre d'affaires de cinq points environ au-delà de celle de la production automobile mondiale sur cette période, et compte porter sa marge d'EBITDA à plus de 15% du chiffre d'affaires en 2022, à comparer à 12,6% en 2018. 'Les objectifs ne laissent guère de marge pour de l'enthousiasme, surtout après la progression récente de plus de 40% du cours de l'action', estime Bank of America (BofA), qui juge en outre la valorisation du titre 'exorbitante', et reste donc à 'sous-performance'.

Valeurs associées VALEO Euronext Paris 0.00%