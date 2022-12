Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valéo : lourd repli vers 16,61E information fournie par Cercle Finance • 20/12/2022 à 18:48









(CercleFinance.com) - Valéo subit un lourd repli vers 16,61E et tutoie le plancher des 16,5E du 12/12, qui précède un autre support situé à 16,3E qui date du 3/11.

Le situation deviendrait critique en cas d'enfoncement des 15,25E, le plancher annuel du 29/09 car il ne subsisterait plus comme support que le plus bas historique des 14E du 8 mars 2020.





Valeurs associées VALEO Euronext Paris -4.21%