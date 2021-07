Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valéo : lourd pullback vers 25,5E, 25,2E à préserver Cercle Finance • 30/06/2021 à 14:21









(CercleFinance.com) - Valéo lourd pullback vers 25,5E: la franche cassure du support des 26E préfigure un re-test du plancher des 25,2E du 19 mai et 29 octobre 2020, dans le meilleur des cas, car on ne saurait exclure le comblement dans la foulée du 'gap' des 23,31E du 10 août 2020

Valeurs associées VALEO Euronext Paris +1.73%