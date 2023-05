Valeo: la CDC dépasse les 10% des votes information fournie par Cercle Finance • 08/05/2023 à 14:52

(CercleFinance.com) - La Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré à l'AMF avoir franchi directement et indirectement en hausse, le 2 mai, le seuil de 10% des droits de vote de Valeo, au résultat d'une attribution de droits de vote double.



L'institution financière publique a précisé détenir, directement et par l'intermédiaire des sociétés CNP Assurances et Bpifrance Participations qu'elle contrôle, 6,45% du capital et 10,78% des droits de vote de l'équipementier automobile.



Pour les six mois à venir, la CDC envisage d'acquérir ou de céder des titres Valeo, en fonction des conditions de marché et de façon non significative, mais pas de prendre le contrôle de la société, ni de demander de nomination au conseil d'administration.