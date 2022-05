Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valeo: l'UE autorise l'acquisition de VSEA information fournie par Cercle Finance • 12/05/2022 à 13:00









(CercleFinance.com) - La Commission Européenne a approuvé l'acquisition de la société VSEA (Valeo Siemens eAutomotive) basée en Allemagne par le français Valeo.



VSEA développe, produit et vend des moteurs et des composants électriques haute tension pour les voitures électriques et les véhicules hybrides rechargeables.



De son côté, Valeo produit et distribue de pièces automobiles.



La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence car Valeo avait déjà le contrôle conjoint de VSEA avant la transaction.







