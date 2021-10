Valeo : impacté par la pénurie de semi-conducteurs au troisième trimestre

AOF - EN SAVOIR PLUS

Enfin, le groupe a confirmé son objectif de génération de cash flow libre entre 330 et 550 millions d'euros.

Cependant, Valeo a annoncé le resserrement de l'objectif 2021 de marge d'Ebitda sur le haut de la fourchette de 13 % à 13,4%, contre 12,8% à 13,4% précédemment. L'équipementier met an avant la gestion rigoureuse de ses coûts, les indexations obtenues auprès de ses clients et l'excellente performance de l'activité remplacement.

Pour l'ensemble de l'année, Valeo a ajusté ses objectifs. Attendu précédemment entre 17,6 et 18,2 milliards d'euros, le chiffre d'affaire est désormais attendu entre 16,9 et 17,2 milliards d'euros.

(AOF) - Valeo a réalisé jeudi soir son point d’activité au titre du troisième trimestre 2021. L’équipementier automobile a accusé une baisse de 10% de son chiffre d’affaires consolidé sur un an à 3,96 milliards d’euros. L’activité a été particulièrement affectée par la pénurie de composants électroniques pénalisant la chaîne d’approvisionnement et les plannings de production des clients du groupe. Sur la période, la production automobile affiche une baisse de 18 % par rapport au 3eme trimestre 2020.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.