Valeo: ICAP Groupe reprend le site de Ferentino (Italie)

(CercleFinance.com) - Valeo annonce la signature d'un accord avec ICAP Group, propriétaire de Tecnobus. L'accord prévoit la reprise, par ICAPGroupn de Ferentino Automotive TransitionSrl, la société Valeo propriétaire du site de Ferentino.



Selon Valeo, cette opération constitue la 'nouvelle étape d'un plan ambitieux de développement du secteur de la mobilité collective durable'.

ICAPGroup est déjà un acteur clé du secteur avec sa filiale Tecnobus.



'Nous sommes fiers d'avoir finalisé la reprise de notre site de Ferentino par ICAPGroup. C'est est une belle opportunité d'assurer l'avenir du site et de ses employés', a commenté Maurizio Martinelli, Président du Groupe Valeo en Italie.





