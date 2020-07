Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valéo : grimpe de +6% vers 24,45E, les 24,57E en vue ? Cercle Finance • 02/07/2020 à 17:08









(CercleFinance.com) - Valéo grimpe de +6% vers 24,45E: le titre st à 2 doigts de retracer son zénith des 24,57E du 5 juin. Le titre revient tester le sommet d'un triangle ascendant dont l'hypoténuse (le support oblique) gravite désormais vers 23E... et le seuil d'inversion à la baisse se situe vers 21,5E.

Valeurs associées VALEO Euronext Paris +5.18%