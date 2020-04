Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valeo : gagne +9%, un analyste relève son objectif Cercle Finance • 24/04/2020 à 17:32









(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de plus de 9% après l'annonce de ses trimestriels. Invest Securities réaffirme son opinion 'achat' sur Valeo, 'en anticipation du rebond lié au redémarrage complet du groupe d'ici juin', avec un objectif de cours rehaussé de 18,8 à 23,7 euros, soit un potentiel de +47% après une baisse du titre de -51,6% sur trois mois. Le bureau d'études estime que le premier trimestre 2020, au-dessus des attentes, 'signe une surperformance historique et probablement durable sur les trimestres à venir, car assise sur le CA des nouvelles plateformes technologiques'. Invest Securities ajoute que la 'variabilisation' des coûts est drastique et devrait soutenir un redressement rapide au second semestre. Son scenario actualisé induit le relèvement de ses attentes 2020 avec un BNA positif et un free cash-flow relevé.

