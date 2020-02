Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valéo : franche cassure des 26,8E, incursion sous les 26E Cercle Finance • 21/02/2020 à 17:54









(CercleFinance.com) - Valéo matérialise une franche cassure des 26,8E (plancher des 31/01 puis 10 et 19 février) et effectue dans la foulée une incursion sous les 26E. Le titre semble bien parti pour aller refermer les 'gap' des 24,99E du 3 septembre puis tester le plancher des 23,65E des 23 et 26 septembre.

Valeurs associées VALEO Euronext Paris -4.75%