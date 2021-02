Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valeo : financement de la part de la BEI Cercle Finance • 10/02/2021 à 09:30









(CercleFinance.com) - Valeo annonce que la Banque européenne d'investissements (BEI) a approuvé une enveloppe de 600 millions d'euros pour financer ses projets de recherche menés en Europe dans la réduction des émissions de CO2 et l'amélioration de la sécurité des véhicules. Un premier prêt de 300 millions, dont le versement est prévu d'ici mai 2022, vient d'être signé. Il sera consacré à des projets en matière d'électrification et d'amélioration de l'efficience énergétique des véhicules, ainsi que d'amélioration de la sécurité. En 2009 déjà, la BEI avait accordé un financement de 300 millions d'euros à l'équipementier automobile français pour ses projets de recherche dans la réduction des émissions de CO2 et la sécurité active des véhicules.

