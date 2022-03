Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valéo : envolée de +15,5% vers 17,85E information fournie par Cercle Finance • 29/03/2022 à 17:19









(CercleFinance.com) - Les 'shorts' pris à contrepied se lancent dans des rachats panique 'à tout prix' et voilà le titre qui efface toutes ses pertes depuis le 1er mars.

Les 'algos' se sont déclenchés avec le débordement de la résistance court terme des 16,3E (du 10 au 23 mars)... et c'est un '+10% funiculaire' qui s'est enclanché.

Le prochain objectif se situerait vers 20,5E, l'ex-plancher du 21/09/2021.





